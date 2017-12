Bush congratula democratas por vitória eleitoral O presidente dos EUA, George W. Bush, congratulou nesta quarta-feira o Partido Democrata por suas grandes vitórias nestas eleições, reconheceu que infortúnios no Iraque incendiaram as perdas republicanas e anunciou a seleção de um novo secretário de Defesa para levar ?nova liderança? ao Pentágono. ?Estou obviamente decepcionado com o resultado das eleições e, como líder do Partido Republicano, tenho grande parte da culpa?, disse ele após saber que os democratas tomaram controle da Câmara dos Representantes após 12 anos de liderança republicana na Casa. ?Reconheço que muitos americanos votaram para mostrar seu desgosto com a falta de progresso? no Iraque, disse o presidente americano. ?Mesmo assim, também acredito que a maioria dos americanos - e líderes aqui em Washington de ambos os partidos políticos - compreendem que não podemos aceitar derrotas?. ?Após várias conversas ponderativas, eu e Rumsfeld concordamos que é hora de uma nova liderança no Pentágono?, completou Bush.