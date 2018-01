Bush considera "oportuna" visita de Blair ao Oriente Médio O presidente americano, George W. Bush, classificou neste sábado de "oportuna" a visita do primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, a Israel, Líbano e aos territórios palestinos. Em comunicado divulgado pela Casa Branca, Bush disse estar "satisfeito" com a visita de Blair e que o primeiro-ministro tratará de facilitar a "implantação plena da resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas", que pôs fim à guerra entre Israel e o grupo xiita libanês Hezbollah. "Entendo que o primeiro-ministro também analisará uma forma de avançar no diálogo entre israelenses e palestinos", disse Bush, que transmitiu "boas energias" a Blair em "seus esforços para promover a paz e a estabilidade na região". O primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, disse neste sábado, após sua reunião em Jerusalém com seu colega britânico, que está disposto a se reunir com o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas. "Quero fazer o diálogo com o povo palestino avançar", disse o primeiro-ministro de Israel na abertura da entrevista coletiva.