Bush considera reservas israelense sobre plano de paz O governo norte-americano anunciou hoje que considera ?completa e seriamente? as reservas israelenses sobre o novo plano de paz para o Oriente Médio. ?Os EUA compartilham o ponto de vista do governo de Israel de que estas são dúvidas válidas?, disse um comunicado assinado pelo secretário de Estado Collin Powell e pela assessora de segurança nacional, Condolezza Rice. O anúncio, emitido na casa de campo do presidente George W. Bush no Texas, abre a possibilidade para que seja alterado o roteiro de paz que prevê a paralisação das construções de novos assentamentos judaicos e o estabelecimento de um Estado palestino. O governo de Ariel Sharon não admite paralisar ou desmantelar os assentamentos de colonos judeus em áreas que pertenceriam ao futuro Estado palesino, como prevê o roteiro de paz criado entre os EUA, ONU, UE e Rússia.