Bush consulta advogado em caso de agente da CIA O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, se declarou pronto para cooperar com uma investigação para determinar quem revelou a identidade de uma agente da CIA no ano passado, e consultou um advogado para saber se precisará de aconselhamento jurídico. "Eu disse que cooperaremos com as investigações", disse Bush. "Eu quero saber a verdade. Eu quero cooperar pessoalmente", prosseguiu. A oposição democrata aproveitou o episódio para criticar o presidente. "Isso fala por si só. No início, o presidente queria ir até o fim. Agora ele consulta um advogado", alertou Jano Cabrera, porta-voz do Comitê Nacional Democrata. "Bush não deveria enrolar o país com a ajuda de grandes júris e manobras legais. O presidente Bush deveria apresentar o que sabe e ser transparente com o povo americano." Bush encontrou-se recentemente com o advogado, Jim Sharp, um ex-promotor público, revelou o porta-voz da Casa Branca, Scott McClellan. No passado, Sharp representou o general da Força Aérea Richard Secord no caso Irã-Contras. Promotores federais tentam determinar quem revelou a identidade da agente Victoria Plame ao colunista Robert Novak, que publicou o nome dela em um artigo no ano passado. Revelar a identidade de um agente da CIA trabalhando sob disfarce é crime federal. O marido de Victoria, Joseph C. Wilson IV, um ex-embaixador, e alguns democratas acusaram a Casa Branca de ter revelado a identidade da agente como uma forma de retaliação contra Wilson, por ter desacreditado publicamente a declaração do governo Bush de que o Iraque havia tentado comprar urânio na África.