Bush convida parentes de vítimas para ver filme "Vôo 93" O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, verá nesta terça-feira na Casa Branca junto com parentes das vítimas o filme Vôo 93, que narra a trajetória do vôo seqüestrado que caiu na Pensilvânia em 11 de setembro de 2001. O filme, dirigido por Paul Greengrass e que recebeu aplausos da crítica, conta o que aconteceu dentro do avião, depois que os terroristas da Al Qaeda seqüestraram a aeronave. Os passageiros souberam através de seus telefones celulares que outros três aviões já tinham batido contra as Torres Gêmeas e o Pentágono, portanto decidiram se rebelar e atacar os terroristas, que - diante da perspectiva de que os viajantes conseguissem tomar o controle do aparelho - derrubaram o avião em um campo em Shanksville (Pensilvânia). "O presidente sempre disse que os passageiros e a tripulação do vôo foram heróis", disse uma porta-voz da Casa Branca. Não se sabe qual era o alvo contra o qual os seqüestradores queriam lançar o avião, mas as teorias mais divulgadas acham que pretendiam chocar contra o Capitólio ou a Casa Branca em Washington.