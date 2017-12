Bush convoca reunião extraordinária de governo O presidente de Estados Unidos, George W. Bush, convocou hoje reuniões extraordinárias de seu gabinete e sua equipe de assessores de Segurança Nacional, anunciou a Casa Branca. A porta-voz presidencial, Claire Buchan, disse que, às 9h30 (13h30 GMT), Bush presidirá a primeira reunião de todo seu gabinete desde os atentados del terça-feira. Segundo a porta-voz, a reunião será para revisar os "acontecimentos e dar-lhes uma resposta". Na agenda de Bush há viagem prevista amanhã para Camp David, onde está o vice-presidente, Richard Cheney, para a realização de novas reuniões para analisar as distintas opções de resposta para o que Bush considera a declaração da primeira guerra do século XXI. Ainda hoje, Bush deve viajar a Nova York para visitar os escombros do atentado e acompanhar as tarefas de resgate.