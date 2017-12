Bush criará agência de inteligência inédita O presidente dos EUA, George W. Bush, anunciará hoje à noite uma grande reestruturação nos programas de segurança com um pacote que inclui a criação de uma nova agência governamental. Segundo oficiais da Casa Branca, estas mudanças serão as maiores do gênero desde a Segunda Guerra Mundial. A agência, que suplementará o papel do FBI, da CIA e de outras agências de inteligência, e será como uma câmara de compensação para inteligência relacionada ao terrorismo. O principal papel desta nova agência será ajudar a analisar os dados colhidos pelas demais agências de inteligência.