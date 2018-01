Bush criticado por piada sobre armas de destruição Destacados políticos democratas acusaram o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, de ter feito uma piada inadequada e fora de hora sobre as frustradas buscas por armas de destruição em massa no Iraque. Durante o 60º jantar anual da Associação de Correspondentes de Rádio e Televisão, anteontem, na Casa Branca, Bush exibiu fotografias sobre as quais fez piadas. Em uma delas, o presidente aparecia agachado procurando algo embaixo de um móvel. Sobre essa imagem, Bush comentou: "Essas armas de destruição em massa têm que estar em algum lugar. Não, nada de armas aqui. Talvez aqui embaixo?" Os cerca de 1.500 convidados - entre os quais estavam políticos e jornalistas - riram da brincadeira. Há anos, o jantar é marcado por piadas referentes a política e situações inusitadas. "Trata-se de uma questão muito grave", protestou Terry McAuliffe, presidente do Comitê Nacional Democrata em entrevista à emissora de televisão ABC nesta sexta-feira (26). "Nós perdemos centenas de soldados lá, como todo mundo sabe. Não se deve rir por não termos encontrado armas de destruição em massa no Iraque. Elas não estão lá. Esta é a questão. Nós não deveríamos agora fazer piada com um assunto dessa importância", disse McAuliffe. Nancy Pelosi, líder da minoria democrata na Câmara dos Representantes dos EUA, disse ontem a jornalistas que não considerou nada engraçada a piada de Bush. "Penso que se fez pouco caso de um assunto muito sério e está aberta a temporada de caça ao presidente", disse Pelosi, que esteve no jantar. A Casa Branca e membros do Partido Republicano alegam que Bush estava fazendo somente piadas com "situações pessoais". "Os democratas vão atrás de qualquer coisinha. É normal presidentes fazerem piadas com assuntos sérios em jantares como esse", disse Ed Gillespie, presidente do Comitê Nacional Republicano.