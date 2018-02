Bush criticado por tirar férias enquanto cresce violência no Iraque O presidente americano, George W. Bush, candidato à reeleição, está sendo criticado por seu principal concorrente na corrida presidencial por "tirar férias" apesar da grave escalada da violência no Iraque. O presidente está passando os feriados da Semana Santa em seu rancho no Texas. Citando o candidato democrata às eleições presidenciais, John Kerry, o jornal The Washington Post diz, que em suas férias, Bush não lê jornais, não vê televisão nem faz planos a longo prazo. "Esse comportamento se parece muito com o de seu dia a dia em Washington (à frente do governo)", ironizou Kerry.