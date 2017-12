Bush culpa autoridades palestinas por morte de americanos O presidente dos EUA, George W. Bush, acusou as autoridades palestinas, e especificamente o presidente Yasser Arafat, pela morte de três americanos em um atentado em Gaza. ?As autoridades palestinas deveriam ter atuado há tempos para coibir o terrorismo em todas as suas formas?, disse Bush em comunicado. O presidente americano condenou de maneira enérgica o ataque, que destruiu um veículo diplomático dos EUA. Os três mortos eram guardas de segurança. O explosivo foi detonado por controle remoto. Bush acrescentou que os EUA trabalham para levar os culpados à Justiça, e atacou Arafat, a quem acusou de agir para bloquear as reformas na Autoridade Nacional Palestina. ?O fracasso dessas reformas e no desmantelamento das organizações terroristas são o maior obstáculo para que os palestinos conquistem o sonho de ter um Estado?, disse Bush. Os três americanos estavam em Gaza para entrevistar palestinos que se candidataram a bolsas de estudo nos EUA. Para Bush, este é ?mais um exemplo de que os terroristas são inimigos do progresso e das oportunidades do povo palestino?.