Bush dá apoio "enérgico" a emenda contra casamento gay O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, manifestou nesta segunda-feira seu apoio "enérgico" a uma emenda constitucional que tenta proibir o casamento entre homossexuais. Em uma breve intervenção no edifício Eisenhower da Casa Branca diante de representantes de grupos religiosos e conservadores partidários da emenda, Bush afirmou que está "orgulhoso" de estar do lado dos que apóiam a mudança na Constituição. O Senado começou nesta segunda-feira o debate sobre essa emenda, embora seus próprios partidários reconheçam que não contam com os dois terços da câmara (66 votos) necessários para que a proposta siga adiante. Em 2004, uma iniciativa similar foi rejeitada pelo Congresso. Ainda assim, Bush deu seu apoio à iniciativa, que conta com o respaldo da ala religiosa e conservadora de seu partido. "A melhor forma de resolver este tema é com uma emenda constitucional, que eu apoio energicamente", disse. "A união de um homem e uma mulher em um casamento é a mais duradoura e importante instituição humana", destacou. "Como as famílias passam os valores e formam o caráter, o casamento também é essencial para a saúde da sociedade", ressaltou. "Mudar a definição do casamento abalaria a estrutura familiar", disse o presidente. Bush afirmou que existe um "consenso amplo" no país quanto à proibição do casamento entre homossexuais, mas esta opinião generalizada, segundo ele, está sendo minada por juízes com sua própria agenda ideológica. Por isso, a única solução é a emenda constitucional, sustentou. Os democratas, que se opõem de forma quase unânime à emenda, acusam os republicanos conservadores de resgatarem o tema por motivos eleitorais, pois em novembro acontecerão as eleições Legislativas.