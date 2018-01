Bush dá boas-vindas ao vice de Kerry O presidente dos EUA, George W. Bush, deu as boas-vindas na corrida eleitoral ao candidato a vice do Partido Democrata, John Edwards, cujo nome foi anunciado hoje. Ao mesmo tempo, o Partido republicano, de Bush, atacou Edwards, um senador da Carolina do Norte, classificando-o de ?dissimulado? e ?despreparado?. ?Estou ansioso por uma competição boa e animada?, disse o presidente. Bush falou com repórteres no Salão Oval e disse que o vice-presidente Dick Cheney havia ligado a Edwards para dar-lhe as boas-vindas ao processo eleitoral, ?como eu faço?. Bush evitou responder a uma pergunta sobre se endossava a avaliação do Comitê Nacional Republicano, que classificou Edwards de ?dissimulado?. Mas o principal porta-voz do presidente, Scott McClellan, não renegou a definição. ?É perfeitamente razoável falar sobre as diferenças de programa e falar sobre o currículo?.