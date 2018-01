Bush dá decisivo apoio ao plano de reforma do FBI O presidente dos EUA, George W. Bush deu hoje seu decisivo apoio às reformas propostas para o FBI, dizendo que a agência "não agiu a tempo" para prevenir os ataques terroristas de 11 de setembro. O apoio de Bush ocorre ao mesmo tempo em que o Departamento de Justiça diminui as restrições à espionagem doméstica, permitindo que a polícia federal americana exerça vigilância sobre os sites da Internet e arquivos públicos. "Nós pretendemos respeitar a Constituição e as liberdades individuais, que levamos em alta consideração", e "queremos deixar claro que faremos tudo que for possível para prevenir um futuro ataque, para proteger a América", disse Bush sobre a mudanças anunciadas pelo diretor do FBI, Robert Mueller. "Eu confio nas medidas de reforma propostas pelo diretor Mueller", disse o presidente. A União pelas Liberdades Civis na América criticou a queda das restrições contra a espionagem doméstica, dizendo que isto pode trazer de volta os abusos do passado. A iniciativa que o procurador-geral estará propondo hoje garantirá nossa constituição", disse Bush aos repórteres após uma reunião de gabinete. "O FBI precisa mudar", disse ele. "Era uma organização cheia de gente boa que amava a América mas que precisava ser reorganizada". As novas diretrizes sobre terrorismo dão aos agentes do FBI mais liberdade para investigar o terrorismo mesmo quando não estão lidando com um caso específico. Sob as antigas regras, os agentes federais não tinham permissão para uma ampla pesquisa na Internet nem nos arquivos públicos, a não ser que se tratasse de informação relacionada com uma investigação em marcha ou para checar determinados dados.