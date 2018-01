Bush dá sinal verde para avanço sobre Bagdá As tropas que estão a sudoeste de Bagdá deverão chegar ao subúrbio da capital iraquiana no cair da noite, de acordo com informações da rede de TV CNN. Um correspondente da emissora que está junto com a 5ª Corporação da 3ª Divisão da Infantaria dos EUA informou que os soldados estavam a poucos quilômetros de Bagdá e que o avanço das tropas em direção à capital do Iraque estava indo mais rápido do que os comandantes, aparentemente, esperavam. O avanço rápido em direção a periferia de Bagdá, pelo sul, só foi possível após a tomada de uma ponte sobre o Rio Tigre e o controle de uma estrada que liga a cidade de Kut à capital iraquiana. Um oficial do comando dos fuzileiros-navais disse ser esta a última ponte necessária para avançar em direção a Bagdá. Na edição desta terça-feira, o jornal The Guardian divulgou que o presidente George W. Bush deu sinal verde ao comandante das forças norte-americanas no Golfo, general Tommy Franks, para lançar o ataque a Bagdá. Uma fonte do Pentágono citada pelo matutino londrino disse que Bush deu ao general Tommy Franks toda a liberdade para escolher a melhor hora para lançar a ofensiva contra a capital iraquiana. Com isso, Franks não teria que consultar nenhum falcão do Pentágono, como o secretário de Defesa Donald Rumsfeld. Nesta semana, Rumsfeld recebeu uma saraivada de críticas. As principais, vindas de alguns ex-generais, o acusam de ignorar diversos pedidos dos comandantes militares envolvidos na operação de invasão do Iraque e de levar as tropas invasoras a uma posição difícil, sem homens suficientes para reagir a uma resistência iraquiana que não estava, aparentemente, nos planos de guerra. Apesar da proximidade das cercanias de Bagdá, as tropas norte-americanas não deve invadir a cidade, mas, apenas cerca-la. Não há um número exato, mas acreditasse que a força avançada de percorreu o caminho até Bagdá pelo sul desde o início da guerra não deve passar de 30 mil homens, insuficiente para um combate rua a rua em uma cidade de 5 milhões de habitantes. Veja o especial :