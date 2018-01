Bush dará entrevista à televisão no domingo O presidente dos EUA, George W. Bush, aparecerá no talk-show ?Meet the Press? (Encontro com a Imprensa) da rede de TV NBC no domingo, e concederá uma entrevista de uma hora de duração. A entrevista será exibida a partir das 14h00 GMT (12h00 de Brasília), mas trechos poderão ser liberadois antes. Esta será a primeira participação de Bush no programa como presidente. Ele já havia sido entrevistado duas vezes antes de ser eleito. ?O presidente aprecia a oportunidade de falar sobre as decisões que tomamos para proteger os americanos e criar mais empregos?, disse o porta-voz Scott McClellan. Bush será o quatro presidente a aparecer no ?Meet the Press? durante o exercício do mandato. O outros foram Gerald Ford, Jimmy Carter e Bill Clinton.