Bush debate necessidade de corte de impostos O governo Bush está debatendo hoje se uma novo pacote de estímulo econômico é necessário para manter a economia norte-americana estável, e se o mesmo deve incluir uma nova rodada de corte de impostos. No entanto, o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleisher, disse que é muito cedo para chegar a qualquer conclusão sobre se a redução de impostos será necessária. "O presidente vai continuar de olho na economia e a ouvir os membros dos dois partidos do Congresso sobre que passos, caso sejam necessários, eles acreditam que devemos tomar para ajudar a economia", disse Fleischer. Bush vai se reunir hoje com seus principais assessores econômicos e, segundo Fleischer, estas e outras questões serão debatidas. Um item importante na agenda é a proposta de um pacote de saneamento do setor aéreo, mas Fleischer disse que não tinha informação de antemão sobre o tema. "É um tópico que será debatido na reunião desta tarde, sobre como tornar disponível a melhor forma de ajuda, se necessária", disse o porta-voz, acrescentando que Bush está "muito preocupado" com as empresas aéreas norte-americanas.