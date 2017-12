Bush declara Arizona "área de calamidade nacional" O presidente americano, George W. Bush, visitou hoje as áreas devastadas por incêndios no Arizona e declarou o Estado "área de calamidade nacional", para o qual serão destinados fundos federais para a recuperação da infra-estrutura destruída. Os recursos serão enviados aos condados de Navajo e Apache e à Reserva Indígena Forte Apache. Bush fez uma escala no Arizona antes de partir para Calgary, no Canadá, onde participa a partir de amanhã da cúpula do G-8 - os sete países mais industrializados do mundo junto com a Rússia. Os bombeiros estão mais otimistas porque a velocidade do fogo diminuiu e as medidas de contenção estão tendo melhores resultados. "Tivemos excelente progresso", disse o porta-voz Jim Paxon, que no dia anterior declarara ser "inevitável" a chegada do fogo à cidade de Show Low, cujos habitantes foram removidos no domingo. A população também foi retirada de vilarejos em áreas de risco. As chamas estão a menos de um quilômetro de Show Low, situada a 240 quilômetros da capital do Estado, Phoenix, e já destruíram dezenas de casas na área rural. Somente carros de polícia e os veículos dos bombeiros e das equipes de emergência circulam pelas ruas de Show Low. A situação no Estado se tornou mais grave no domingo à noite, quando dois grandes incêndios iniciados na semana passada em regiões distintas se uniram. Mais de 130 mil hectares de bosques foram devastados e o fogo cobre agora uma área de 1,3 mil quilômetros, maior do que a da cidade de Los Angeles. Vários Estados do oeste americano enfrentam incêndios por causa do calor, da seca e dos fortes ventos. No Colorado, o governo informou que as chamas foram contidas na cidade de Hayman, a 90 quilômetros da capital, Denver, depois de terem queimado quase 60 mil hectares de bosque.