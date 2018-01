Bush defende espionagem ao visitar soldados feridos O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, defendeu hoje energicamente seu programa de espionagem dentro do país que, sem autorização judicial, vigia as comunicações de supostos terroristas, em uma visita a soldados feridos em combate. Bush - que terminou hoje alguns dias de descanso no Texas por ocasião do fim do ano - viajou de helicóptero de seu rancho em Crawford para a base Randolph da Força Aérea, e dali foi de carro para o Centro Médico Brooke do Exército, em Fort Sam Houston, onde se reuniu com soldados feridos e seus parentes. "Este hospital tem pessoal compassivo, que se preocupa profundamente de nossos homens e mulheres de uniforme", disse Bush. "Também está cheio de soldados, infantes da Marinha e pilotos valentes". Em uma conversa com os jornalistas, Bush respondeu às críticas que recebeu pelo fato de ter autorizado a Agência de Segurança Nacional (NSA, em inglês) a vigiar as ligações telefônicas e e-mails internacionais de pessoas nos EUA com supostos vínculos terroristas. "Parece-me lógico que, se sabemos que há um número de telefone vinculado à Al Qaeda ou que há uma pessoa vinculada à Al Qaeda e estão fazendo ligações, acho que tem sentido que investiguemos do que se trata", disse Bush.