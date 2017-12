Bush defende reforma da "velha" ONU O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, classificou a Organização das Nações Unidas de instituição "velha" que deve ser reformada, disse um alto funcionário da Chancelaria japonesa. Segundo ele, Bush disse isso para o primeiro-ministro do Japão, Junichiro Koizumi, com quem se reuniu logo após desembarcar em Tóquio - primeira escala de um giro por seis países asiáticos. O comentário do presidente foi feito durante um almoço, quando o líder japonês lhe pediu para "levar em consideração um melhor uso da ONU" a fim de difundir os ideais de liberdade e justiça. Os dois líderes debateram a situação do Iraque, combate ao terrorismo, programa nuclear militar da Coréia do Norte e pendências econômicas e comerciais bilaterais. Segundo funcionários de ambos os países, Bush não fez nenhuma pressão sobre o líder japonês para concessão de ajuda econômica ao Iraque. Mas Koizumi teria reiterado a disposição de seu governo de liberar uma verba inicial, estimada em US$ 1,5 bilhão, e enviar um contingente militar de mil homens ao Iraque. A ajuda japonesa para reconstrução do país árabe deverá chegar a US$ 5 bilhões.