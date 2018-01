Bush defende-se de críticas da oposição Sob pressão da oposição e da opinião pública para explicar a falta de ação preventiva da administração diante de claras advertências que recebeu, antes do dia 11 de setembro do ano passado, sobre a possibilidade de um ataque terrorista de grandes proporções contra os Estados Unidos, o presidente George W. Bush defendeu-se hoje acusando seus adversários democratas de tentar fazer uso político da tragédia que custou a vida a quase 3 mil americanos. "Teria feito tudo em meu poder para proteger o povo norte-americano", disse Bush. "Washington é, infelizmente, o tipo de lugar no qual adivinhar depois do fato virou uma segunda natureza dos políticos", defendeu-se. O tom defensivo do presidente revelou a preocupação da Casa Branca com as repercussões políticas das revelações de que o FBI, a CIA e o próprio presidente receberam informações sobre a possibilidade de um atentado preparado pela organização de Bin Laden, mas deixaram de fazer um exame apropriado sobre o que sabiam, e não agiram para prevenir os atentados. O vice-presidente Dick Cheney aconselhou os democratas a não insistirem em sua demanda de investigações e audiências públicas. "Eles precisam ser muito cautelosos em não buscar vantagem política fazendo sugestões incendiárias de que a Casa Branca tinha informação que poderia ter impedido os ataques de 11 de setembro", afirmou Cheney, em Nova York. As primeiras sondagens de opinião feitas após a divulgação das novas informações mostraram que apenas um terço dos americanos adotou, em função delas, uma atitude mais negativa em relação a Bush. Uma pesquisa CNN-USA Today indicou, no entanto, que dois terços acham que a administração deveria ter divulgado há mais tempo as informações que possuia, antes de 11 de setembro , sobre a ameaça de seqüestros e atos terroristas nos EUA. Linha de defesa Amparados pelo sentimento de perplexidade dos norte-americanos diante da demora da administração em ser transparente sobre o episódio, os líderes da oposição reiteraram hoje suas críticas. "Porque levou oito meses para nós recebermos essas informações?", perguntou o líder da maioria democrata no Senado, Thomas Daschle, de Dakota do Sul. A principal linha de defesa da Casa Branca é que as ameaças recebidas eram gerais e não continham indícios de que os ataques poderiam ser realizados por seqüestradores suicidas determinados a jogar aviões contra edifícios. Porém, hoje, essa argumentação tornou-se vulnerável com a revelação de que dois anos antes do 11 de setembro, ou seja, ainda na administração Clinton, o Conselho Nacional de Inteligência, que é ligado à CIA, produziu um documento contendo advertência específica sobre a possibilidade de seqüestradores-suicidas filiados à Al-Qaeda descerem com aviões carregados de explosivos no Pentágono e na sede da Agência Central de Inteligência, que ficam a menos de 10 km de distância uma da outra, na margem esquerda do rio Potomoc. O documento foi preparado depois que Clinton ordenou ataques de mísseis contra campos de treinamento da Al-Qaeda em 1998.