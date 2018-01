Bush defende seu projeto de lei ambientalista O presidente americano, George W. Bush, decidiu interromper suas férias no Texas para promover sua política ambientalista e recolher fundos para sua campanha à reeleição no próximo ano. Com essa finalidade, realiza uma visita-relâmpago ao sul do estado de Arizona, uma zona castigada por gigantescos incêndios florestais. Ele pretende pressionar o Senado federal a aprovar as iniciativas propostas por seu governo para prevenir desastres naturais. Os críticos indicam que o programa de Bush por um lado reduzirá a proteção ao meio ambiente e, por outro, não garantirá fundos suficientes para proteger a população que reside na zona dos incêndios. Ao longo do mês de agosto, quando costuma tirar férias em seu rancho em Crawford, no Texas, Bush tem outras três viagens previstas: ao Oregon, onde falará sobre uma iniciativa florestal, à Califórnia, onde defenderá a conservação de parques nacionais e ao estado de Washington , onde disssertará sobre a preservação do hábitat do salmão. Após a visita ao sul do Arizona, Bush irá ao Colorado, para assistir a um evento proselitista cuja entrada custa US$ 2 mil por pessoa.