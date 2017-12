Bush denuncia ameaças, segredos e ruptura de pactos pelo Irã O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, afirmou hoje que o mundo não tolerará as ameaças e segredos do Irã, país ao qual instou a suspender qualquer atividade de enriquecimento de material nuclear. Em comunicado emitido desde seu rancho em Crawford (Texas), Bush comemorou a decisão tomada hoje pelo Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) de remeter o assunto do programa nuclear iraniano ao Conselho de Segurança da ONU. "Este passo importante envia uma mensagem clara ao regime do Irã de que o mundo não lhe permitirá obter armas nucleares", afirmou o presidente dos Estados Unidos. Bush disse que espera que o principal órgão executivo das Nações Unidas exija que Teerã suspenda o enriquecimento e reprocessamento de material atômico, que coopere "totalmente" com a AIEA e que volte a negociar com o Reino Unido, França e Alemanha, que representam a União Européia nas negociações. "Esses passos são necessários para que o regime (iraniano) comece a restabelecer alguma confiança de que não planeja obter armas nucleares sob a cobertura de um programa civil", disse Bush. O presidente disse que o voto na AIEA "não é o fim da diplomacia", mas o princípio de "um esforço diplomático Intensificado". No entanto, já advertiu que "o caminho escolhido pelos novos líderes do Irã - ameaças, segredos, ruptura de acordos internacionais e dos selos da AIEA (nas instalações nucleares) - não terá êxito e não será tolerado pela comunidade internacional". A declaração de Bush se uniu a outra emitida hoje pela secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, na qual alertou o Irã de que o mundo "não ficará quieto" diante de seu programa nuclear. O resultado foi de 27 votos a favor e três contra, Venezuela, Cuba e Síria.