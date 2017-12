Bush desconversa sobre devolução de Saddam ao Iraque O presidente George W. Bush disse que os Estados Unidos entregarão Saddam Hussein ao governo iraquiano, mas evitou comprometer-se com prazos, dizendo que ?segurança adequada? precisa existir antes disso. Nem os EUA e nem o governo provisório do Iraque querem que ?exista falha na segurança e que Saddam Hussein não vá a julgamento?, disse o presidente em entrevista coletiva ao lado do presidente de Afeganistão, Hamid Karzai. Bush também disse que o governo do Iraque terá de decidir o que fazer com o radical xiita Muqtada al-Sadr, que inspirou uma rebelião contra a ocupação americana do país. ?O governo provisório tratará Al-Sadr como achar melhor?, afirmou o presidente americano. ?Vão tratá-lo apropriadamente?. Horas antes, o premier iraquiano Iyad Allawi havia dito que o ex-ditador e outros presos capturados pelos EUA no Iraque seriam transferidos para custódia do governo provisório ao longo das próximas duas semanas.