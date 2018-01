Bush desmaia na Casa Branca, mas passa bem O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, desmaiou na tarde deste domingo depois de engasgar com uma bolacha enquanto via televisão na Casa Branca, em Washington. Bush, que ficou inconsciente por alguns segundos, feriu-se na bochecha esquerda e no lábio, após cair do sofá, mas recuperou-se rapidamente. O médico da Casa Branca, Richard Tubb, disse que o desmaio aconteceu por uma queda do ritmo cardíaco do presidente. Logo após o incidente, Tubb fez uma série de exames, incluindo um eletrocardiograma, que confirmaram que a pressão sangüínea e o nível de açúcar no sangue de Bush estavam normais. O porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, disse que o presidente deverá manter a agenda de compromissos desta segunda-feira, quando visitará os estados de Illinois e Louisiana. ?O presidente Bush verá como se sente pela manhã para definir se viajará ou não?, completou Fleischer.