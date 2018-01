Bush desobedeceu ordens e foi suspenso no serviço militar O presidente americano, George W. Bush, foi suspenso em 1972 como piloto da Guarda Aérea Nacional do Texas e proibido de voar por não cumprir com as normas do serviço militar e não obedecer à ordem de se submeter ao exame médico anual, segundo a rede americana CBS. O programa 60 Minutes divulgou documentos segundo os quais a suspensão coincidiu com o momento em que Bush negociava uma transferência para o Alabama, com o status de "não piloto". Em 1º de agosto de 1972, um memorando do tenente-coronel Jerry Killian, que já morreu, dizia: "Nessa data ordenei que o primeiro-tenente Bush fosse suspenso de seu status de ´piloto´ porque não mostrou desempenho compatível e não se submeteu a seu exame médico anual... como ordenado." Os memorandos mostram que os superiores de Bush não conseguiam se entender sobre como avaliar seu desempenho, com um oficial denunciando que estava sendo pressionado a "adoçar" a avaliação. Bush alistou-se na Guarda Nacional e dessa forma evitou lutar na Guerra do Vietnã. O pai de Bush, ex-presidente George H.W. Bush, foi embaixador nas Nações Unidas entre 1971 e 1973 e congressista pelo Texas de 1967 a 1971. "São os mesmos velhos ataques que se reciclam cada vez que o presidente se apresenta a uma nova eleição", reagiu o porta-voz, Scott McClellan.