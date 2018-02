Bush detalha plano para a defesa interna Criticado pelos democratas, primeiro por ter resistido durante meses à proposta de criação de um ministério da segurança interna, e depois por ter encampado a idéia sem desenvolver uma estratégia para guiar a ação da nova agência, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, enviou hoje ao Congresso um ambicioso projeto de segurança interna. O plano inclui proteger a infra-estrutura dos Estados Unidos à adoção de um padrão nacional para carteiras de motorista, passando pela negociação de acordos de extradição com mais países e a revisão das normas que proíbem as Forças Armadas de conduzir certos tipos de operações em território norte-americano. "Esse plano abrangente estabelece linhas claras de autoridade e de responsabilidades para os funcionários federais, os governadores de Estado, o setor privado e os cidadãos americanos", afirmou Bush, em discurso no jardim da Casa Branca. Entre outras iniciativas, o documento de 90 páginas prevê a criação de uma "divisão secreta de ameaça" no novo Departamento de Segurança da Pátria, com "equipe vermelhas" de especialistas em inteligência treinados para agir como terroristas e planejar ataques com o objetivo de expor as vulnerabilidades do país a novos atentados e evitá-los. O plano contempla também a elaboração de um inédito inventário completo da infra-estrutura do país e a intensificação, a curto prazo, da inspeção dos mais de 1,2 milhão de contêineres marítimos que chegam aos portos dos EUA a cada ano e que poderiam ser usados como veículo de uma arma de destruição em massa. Hoje, apenas uma fração desses contêineres passa por inspeção. Sob a estratégia delineada por Bush, o governo federal passaria a ter mais poder para mobilizar a guarda nacional em situações de emergência e aumentaria a autoridade do presidente para transferir dinheiro alocado pelo Congresso para atividades de prevenção e combate ao terrorismo dentro dos EUA. Pelo plano, os Estados e o setor privado pagarão uma parte substancial dos custos da nova política de segurança interna. A Casa Branca estima sua contribuição em US$ 100 bilhões ao longo de vários anos. "Precisamos mobilizar toda a sociedade para vencer esse novo e complexo desafio (do terrorismo)", disse Bush. O documento pede ao Congresso para agir de forma a proteger a segurança dos EUA contra "ameaças catastróficas" como as armas biológicas, radiológicas, químicas e nucleares. "A menos que atuemos para preveni-la, uma onda de terrorismo, envolvendo potencialmente as armas mais destrutivas do mundo, ronda o futuro da América". Antes mesmo de Bush apresentar o plano, várias comissões do Congresso que examinaram a proposta inicial de criação do departamento da segurança interna, abrangendo 22 agências federais hoje espalhadas por vários ministérios, sugeriram mudanças. A simples magnitude da iniciativa torna duvidoso que ela venha a ser aprovada pelo Congresso na forma como foi proposta. Os democratas, por exemplo, já vinham criticando a Casa Branca por ter desenvolvido o plano a portas fechadas. O senador Edward Kennedy, de Massachusetts, por exemplo, já anunciou que resistirá à idéia de transferir para o novo departamento as atividades de controle da saúde pública atualmente a cargo do Departamento de Saúde e Serviços Humanos. A estratégia de Bush reconhece a dificuldade da tarefa. "O terrorismo não é um sistema de crenças, como o fascismo e o comunismo, mas uma estratégia e uma tática - um meio para atacar". O presidente, que se beneficiou politicamente com o combate ao terrorismo, insistiu hoje que o Congresso aprove rapidamente sua proposta. Com a imagem vulnerável ao desgaste, por causa dos escândalos de corrupção no mundo empresarial, com o qual ele tem identificação estreita, é natural que Bush queria que o país volte a concentrar-se no combate ao terrorismo e na prevenção de novos ataques como os que destruíram o World Trade Center e parte do Pentágono, em 11 de setembro do ano passado. Mas com a Câmara a menos de duas semanas de iniciar o recesso de verão, as decisões ficarão para setembro.