Bush deve anunciar plano para estação permanente na Lua O presidente norte-americano, George W. Bush, deverá anunciar na próxima semana um plano para a instalação de uma estação espacial permanente na Lua, disseram nesta quinta-feira funcionários do governo dos EUA. Também foi citado o envio de uma missão tripulada a Marte, com lançamento para depois de 2014. A intenção, disseram os três funcionários que pediram para não serem identificados, é dar novo fôlego ao programa espacial norte-americano, afetado por uma série de revezes - como o desastre com o Columbia, no começo do ano passado, que matou sete astronautas.