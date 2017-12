Bush deve anunciar retorno dos EUA à Unesco Um diplomata ouvido pela Associated Press na ONU disse que o presidente dos EUA, George W. Bush, anunciará a volta de seu país para a Unesco (Organização das Nações Unidas para Educação, Cultura e Ciência) em seu discurso desta quinta-feira. A Unesco foi criada em 1946 com o objetivo principal de combater a intolerância e o racismo. Os EUA retiraram-se dela em 1984, durante o governo do presidente Ronald Reagan, depois de o então secretário de Estado, George Shultz, acusá-la de se ter tornado corrupta, politizada e mal-administrada. Na época, os EUA respondiam por 25% do orçamento da Unesco. O Reino Unido também se retirou da organização em meados dos anos 1980, mas voltou a ela em 1998.