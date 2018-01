Bush deve pedir fim de sanções na próxima semana Na próxima semana, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, vai pedir ao Conselho de Segurança da ONU o levantamento das sanções contra Bagdá. O embaixador do México, Aguilar Zinser, que exerce a presidência rotativa do Conselho, declarou na quinta-feira que está em curso "um intenso diálogo" sobre o eventual levantamento das sanções ao Iraque. A discussão deve prosseguir durante este fim de semana. O diplomata certificou, contudo, que até agora não deu entrada no Conselho de Segurança da ONU qualquer proposta formal sobre o assunto. Isso deverá ser feito no início da semana por Bush. As informações são da Agência Brasil e da Lusa. Veja o especial :