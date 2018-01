Bush deve vir ao Brasil ainda neste ano O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, que inicia nesta qauinta-feira sua segunda viagem ao México e segue depois para o Peru e El Salvador, deve visitar o Brasil ainda neste ano, disseram hoje fontes oficiais. A idéia, em princípio, é que o líder dos EUA viaje ao Brasil em novembro ou dezembro, numa missão que teria três objetivos: homenagear o presidente Fernando Henrique Cardoso e associar-se ao sucesso de sua administração; iniciar o diálogo com o seu sucessor, que já estará eleito; e aprofundar os laços bilaterais especialmente em torno do projeto de criação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca). Embora não haja datas, e a Casa Branca não tenha começado ainda a trabalhar nos detalhes da agenda de viagens internacionais de Bush no segundo semestre, a idéia da visita foi adiantada às autoridades brasileiras pelo subsecretário político do Departamento de Estado, Marc Grossman. Duas decisões a serem tomadas em Washington nos próximos dois a três meses devem ter influência significativa no planejamento da visita ao Brasil: o rumo da nova política dos EUA para a Colômbia, que está em discussão, mas não deve tomar forma final antes da eleição do sucessor do presidente Andrés Pastrana, em maio, e a tramitação no Congresso americano da Autoridade de Promoção Comércial (TPA), o mandato que a administração Bush busca para negociar a Alca, a nova rodada na Organização Mundial de Comércio e acordos bilaterais, como o que discute atualmente com o Chile. Nesta terça-feira, o líder da maioria democrata no Senado, Tom Daschle, previu que o TPA, já aprovado pela Câmara, deve entrar na agenda para votação no final de abril ou início de maio.