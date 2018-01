Bush discursa hoje por verba extra para reconstrução do Iraque O presidente George W. Bush vai pedir verba extra ao Congresso para a reconstrução do Iraque. Segundo a assessora de Segurança Nacional da Casa Branca, Condoleezza Rice, Bush deverá anunciar isso no discurso que fará à noite ao país, para falar sobre a situação no Iraque. Em declarações ao programa Late Edition, da rede de tevê CNN, Rice disse que o presidente falaria "sobre os recursos que serão necessários". "O presidente acha que o custo da liberdade e da paz não pode ser medido e é importante que contribuamos com os recursos adequados para este fim", acrescentou a assessora presidencial. Também hoje, o secretário de Estado, Colin Powell, disse ao programa Face the Nation, da rede de tevê CBS, que Bush falaria, em seu discurso, sobre o dinheiro que pedirá ao Congresso, possivelmente esta semana. "Estamos no Iraque para ficar por um longo tempo. Será necessário fazer sacrifícios e vai custar muito dinheiro."