Bush disse que interesses da Rússia serão honrados no Iraque Os interesses da Rússia no Iraque serão honrados caso Saddam Hussein seja derrubado por uma operação militar americana, afirmou o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, numa entrevista divulgada hoje pela tevê russa. "Entendemos que a Rússia, bem como outros países têm interesse lá, e, logicamente, esses interesses serão honrados", insistiu Bush em entrevista à NTV, rede russa de rádio e televisão. O presidente americano irá a Moscou no fim semana. Ele disse que pedirá ao colega russo, Vladimir Putin, que encontre uma solução política para o conflito na Chechênia, pequena república muçulmana que integra a Federação Russa.