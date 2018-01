Bush disse que não vai esperar outro 11 de setembro O presidente americano, George W. Bush, disse hoje que a guerra do Iraque deixou claro que "as nações livres não podem sentar e esperar" enquanto inimigos planejam outro ataque ao estilo do 11 de setembro. Em seu programa semanal de rádio, Bush prometeu que as forças de invasão continuarão lutando até o governo de Saddam Hussein tenha sido deposto, e disse que os aliados dele enfrentarão acusações de crime de guerra. "Vilarejo por vilarejo, cidade por cidade, a liberação está chegando", disse ele. "O povo do Iraque tem minha promessa: nossas forças combatentes irão pressionar até que seus opressores partam e seu país inteiro esteja livre", disse Bush, que planeja encontrar-se com seu aliado de guerra, o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, segunda e terça-feiras na Irlanda do Norte. Bush, que está na residência presidencial de descanso em Camp David, disse que a guerra no Iraque é parte de "uma grande e justa causa". Ele tentou vincular o Iraque à rede Al-Qaeda, acusada pelos atentados de 11 de setembro de 2001, mas nenhuma prova definitiva foi estabelecida. "As nações livres não podem sentar e esperar, deixando os inimigos planejarem um outro 11 de setembro - dessa vez, talvez, com um terrorismo químico, biológico ou nuclear", disse Bush. "Nós removeremos as armas de destruição em massa das mãos dos assassinos em massa. E ao defender nossa segurança, estamos livrando o povo do Iraque de um dos mais cruéis regimes da Terra. Os EUA e nossos aliados prometemos agir se o ditador não se desarmasse. O regime do Iraque está aprendendo agora que mantemos nossa palavra", disse. Bush estabeleceu uma nova doutrina americana de ações preventivas, que assegura aos EUA o direito de atacar países que julgarem uma ameaça. Veja o especial :