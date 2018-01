Bush diz a jornal alemão que gostaria de fechar Guantánamo Em declarações à televisão alemã, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, reconheceu que o campo de detenção na base naval americana de Guantánamo, em Cuba, onde Washington mantém supostos terroristas, é motivo de discussão com os aliados de Washington. "É um assunto delicado", disse o presidente. "Eu queria fechar o campo e processar os prisioneiros". Mas o presidente declarou que a Suprema Corte dos Estados Unidos ainda tem que decidir se esses prisioneiros serão julgados em um tribunal civil ou em uma corte militar. "Eles terão seu dia nos tribunais (...) e não se pode dizer o mesmo das pessoas que eles mataram. Eles não deram a essas pessoas a oportunidade de um julgamento justo", assegurou. Desde que, em setembro de 2001, o presidente Bush declarou uma guerra mundial contra o terrorismo, os Estados Unidos capturaram milhares de pessoas em dezenas de países de todo o mundo. Bush, o secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, e outros porta-vozes de Washington destacaram que os EUA "tiraram de circulação" mais de 3.000 supostos terroristas. Não está claro quantos deles morreram ou quantos foram capturados. Guerra contra o terrorismo Bush disse estar "absolutamente seguro" da vitória na guerra contra o terrorismo e desejaria fechar a prisão de Guantánamo, segundo entrevistas à imprensa alemã distribuídas neste domingo pela Casa Branca. O presidente dos Estados Unidos assegurou que para derrotar os terroristas é preciso levá-los "à Justiça para que não continuem fazendo mal às pessoas, o que significa que é preciso ficar constantemente na ofensiva, encontrá-los onde se escondem e capturá-los". Bush, que acrescentou que outro modo de resolver o problema é derrotando "sua ideologia de ódio com a propagação da liberdade", se mostrou "absolutamente seguro" de que o terrorismo será derrotado. "E também sei disto: se não tentarmos ganhar a guerra contra o terrorismo, o mundo será muito pior", declarou. "Os terroristas querem propagar sua ideologia, querem derrubar os governos moderados, acham que os capitalistas e as democracias são frágeis, acham que é uma questão de tempo antes que o mundo ocidental se canse", disse na entrevista ao jornal alemão Bild.