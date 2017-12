Bush diz entender resistência iraquiana à ocupação O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse em entrevista concedida à revista francesa Paris Match que entende o motivo pelo qual os iraquianos não gostam da ocupação, e salientou que nem todos os milicianos rebeldes no Iraque são "terroristas". Na entrevista, Bush disse que "ninguém gostaria de estar no lugar" dos iraquianos sob ocupação. A edição da Paris Match com a entrevista chegará às bancas amanhã. "Eles não são todos terroristas", declarou Bush na entrevista concedida no Salão Oval da Casa Branca. "Os homens-bomba são (terroristas), mas os outros combatentes, não. Eles simplesmente não suportam a ocupação", comentou. "Esse é o motivo pelo qual estamos devolvendo a soberania a eles", acrescentou Bush, numa referência aos planos americanos de entregar o controle parcial do Iraque a um governo interino em 30 de junho. Bush assegura que o novo governo iraquiano terá "soberania completa". Bush também disse não estar ressentido com a oposição do presidente da França, Jacques Chirac, à invasão do Iraque. "Em nenhum momento eu fiquei nervoso com os franceses. A França é um aliado de longa data. Amigos podemos discordar. Jacques deixou claro para mim que não acreditava na necessidade do uso da força. Discutimos esse assunto como amigos", garantiu. "Isso significaria que Chirac seria convidado para visitá-lo em seu rancho no Texas em breve?", questionou a revista. "Se ele estiver com vontade de ver algumas vacas, será bem-vindo", brincou Bush.