Bush diz manter esperança de paz no Oriente Médio O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, afirmou hoje que não perdeu sua esperança de paz no Oriente Médio, mas insistiu que os "terroristas" devem ser combatidos para que o "mapa do caminho" prospere. Bush falou em Maine, onde passa o fim de semana do Dia dos Pais (comemorado hoje nos EUA) com sua família. A jornalistas, afirmou que deseja ajudar os palestino a combater os "terroristas", mas não ofereceu dinheiro nem armas à Autoridade Palestina para o combate de grupos como o Hamas. Ao invés disso, Bush assinalou que os Estados Unidos estão ajudando a liderança palestina a completar uma estratégia para a reconstrução de suas forças de segurança "com o fim de garantir que os terroristas - os que odeiam as paz, os que não suportam a liberdade - não atinjam seus objetivos no Oriente Médio". O presidente do EUA disse acreditar que tenha ocorrido uma diminuição na violência depois da recente cúpula de Ácaba, na Jordânia, mas reconheceu que terá uma tarefa difícil pela frente. "Tenho confiança que podemos atingir a paz", disse. "Será um caminho difícil, mas estou decidido a manter o ímpeto deste governo para o avanço da paz". Durante a cúpula do último dia 4 na Jordânia, juntamente com os primeiros-ministros de Israel e palestino, Bush lançou um plano de paz, chamado Mapa do Caminho, que prevê o fim imediato de 32 meses de violência e o congelamento, por parte de Israel, das construções de assentamentos nos territórios ocupados. A meta é a criação de um Estado palestino, que conviveria em paz com Israel, para o ano de 2005.