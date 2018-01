Bush diz não ter planos para uma nova guerra O presidente de Estados Unidos, George W. Bush, não tem planos de lançar outra guerra após a queda do regime de Saddam Hussein no Iraque. "Não tenho em mente operações especificas neste momento?. ?Não posso pensar agora em uma situação específica ou em um determinado episódio que poderia requerer uma exame militar", disse Bush durante uma entrevista coletiva com jornalistas de revistas norte-americanas, adiantada pela Newsweek. Bush desmetiu que após a queda do regime de Bagdá planeje ações militares contra Síria e Irã, países que Estados Unidos acusam de apoiar ao terrorismo internacional. O presidente também minimizou as despesas econômicos da guerra contra o Iraque: "disse aos cidadãos que não importava quanto custaria ganhar a guerra; tínhamos que ganha-la?. Veja o especial :