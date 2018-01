Bush diz não ter prazo para decidir se atacará o Iraque De sua fazenda no Texas, onde passa férias, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse hoje não ter prazo para decidir se ordenará um ataque militar ao Iraque. Ele também afirmou que pode não tomar uma decisão sobre o assunto ainda neste ano. "E se eu tomasse, não contaria a vocês nem ao inimigo", declarou Bush à Associated Press. O presidente norte-americano considerou "apropriado" e "saudável" um debate nacional sobre como efetuar uma mudança no regime iraquiano, ao comentar proposta feita pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, o senador democrata Joseph Biden, de realização de audiências sobre a questão. Modelo O secretário da Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, sugeriu hoje que a campanha americana no Afeganistão deveria servir de modelo para o Iraque. "Não seria uma coisa maravilhosa se o Iraque fosse semelhante ao Afeganistão? Se um regime ruim fosse removido, o povo libertado, os alimentos pudessem chegar, as fronteiras pudessem ser livres, a repressão parasse e as prisões pudessem ser abertas, seria fabuloso", disse Rumsfeld. Para ele, a estratégia de contenção prolongada do Iraque por meio de sanções e das zonas de exclusão aérea no país - instituídas por britânicos e americanos para proteger minorias iraquianas - não está funcionando. Nas últimas semanas, a imprensa americana tem especulado, com base em analistas militares e fontes no governo, que um ataque ao Iraque poderia ocorrer ainda este ano, mesmo antes das eleições legislativas de novembro nos EUA. Altos funcionários americanos reuniram-se hoje em Washington com grupos iraquianos de oposição para discutir o dia seguinte a uma eventual intervenção militar. A Casa Branca os estaria pressionando a porem fim às rivalidades, para chegarem a um acordo sobre uma alternativa democrática de governo.