Bush diz que a democracia pode prosperar no Iraque O presidente George W. Bush disse a iraquianos radicados nos EUA que tem confiança de que a democracia pode prosperar no Iraque e afirmou que pessoas que se mostravam céticas em relação à guerra estavam erradas. "Existiam alguns em nosso país que duvidavam que o povo iraquiano queria liberdade, ou eles apenas não conseguiam imaginar que ele iria dar boas-vindas à força de libertação. Estavam errados", avaliou Bush. "Sabemos por quê: O desejo de liberdade não é propriedade de uma cultura, ele é a esperança universal dos seres humanos". Bush prometeu deixar o povo do Iraque estabelecer seu próprio curso na formação de um novo governo, mas também prometeu que "o Iraque será democrático". "Vocês são a prova viva de que o povo iraquiano ama a liberdade e a prova viva de que o povo iraquiano pode prosperar na democracia", disse Bush a centenas de iraquianos-americanos, que interromperam diversas vezes o discurso para aplaudir e gritar palavras de apoio. O presidente americano fez o discurso num subúrbio de Detroit onde cerca de 30% dos moradores são descendentes de árabes, segundo o último censo. Antes do discurso, Bush prometeu a um grupo de 17 iraquianos americanos que os EUA levarão estabilidade, liberdade e democracia ao Iraque. Bush interrompeu uma discussão entre um fundador do Congresso Nacional Curdo da América do Norte e um nativo de Basra, Iraque, sobre se o Iraque deveria ser dividido em duas ou mais regiões autônomas. "Não vamos ter um debate aqui sobre a forma do governo", disse Bush com firmeza. "Esse debate vai acontecer dentro do Iraque".