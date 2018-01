Bush diz que Arafat é um líder fracassado O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse nesta quinta-feira que o presidente da Autoridade Nacional Palestina Yasser Arafat fracassou como liderança política. Bush lamentou a renúncia, que ele considerou forçada, de Mahmoud Abbas do cargo de primeiro-ministro palestino. ?Arafat fracassou como líder. O povo dos territórios palestinos tem que entender que se eles querem paz, precisam de uma liderança que esteja 100% comprometida com a luta contra o terror?, disse Bush. Sobre Abbas, ele disse que ?seus esforços foram minados e é por isso que ainda estamos estagnados". Bush falou aos jornalistas ao lado do rei Abdullah II, da Jordânia, que é aliado dos EUA. Mahmoud Abbas renunciou em 6 de setembro depois de uma acirrada disputa política contra Yasser Arafat através do parlamento. Ele havia participado da reunião em Aqaba, na Jordânia, com Bush e o premier israelense Ariel Sharon, quando foi estabelecido o plano de paz batizado de Mapa do Caminho. Com sua renúncia, foi indicado para o cargo de primeiro-ministro palestino Ahmed Qorei, fiel a Arafat.