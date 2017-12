Bush diz que Austrália é "xerife" dos EUA Numa declaração que tende a confirmar suspeitas de nações vizinhas no Sudeste Asiático, o presidente dos EUA, George W. Bush, classificou a Austrália de "xerife" de Washington na região. A Malásia reagiu afirmando que, na verdade, a Austrália é um "fantoche" dos EUA. Bush, que visitará a Austrália na semana que vem para agradecer o apoio dado pelo primeiro-ministro John Howard na guerra contra o Iraque, foi perguntado numa entrevista a jornalistas estrangeiros na Casa Branca se Washington via a Austrália como seu "vice-xerife" no Sudeste Asiático, como certa vez afirmou o premier conservador australiano. "Não. Não a vemos como vice-xerife. Vemos como um xerife", respondeu Bush, segundo publicaram jornais australianos. Autoridades do Sudeste Asiático participando de uma cúpula islâmica na Austrália condenaram a declaração. "Suponho que a América quer um fantoche seu nesta região, que ela pode confiar que irá fazer o que ela quiser", reagiu o vice-ministro da Defesa malaio, Shafie Apdal. Bush e Howard irão se encontrar com líderes asiáticos numa cúpula de 21 nações do fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico em Bangcoc, no início da semana.