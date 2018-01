Bush diz que Chávez é uma ameaça para a democracia O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, afirmou nesta segunda-feira que o presidente venezuelano, Hugo Chávez, não representa uma "ameaça militar" mas sim uma "ameaça para a democracia". Durante entrevista concedida à rede de televisão Fox News, Bush falou sobre a situação na Venezuela e aos preços do petróleo, entre outros assuntos. "Fico muito preocupado com um governo que pode minar os princípios da democracia. A ameaça maior que enfrentamos na vizinhança é o enfraquecimento dos valores e das instituições democráticas", enfatizou Bush. Chávez "não é uma ameaça militar. Temos um exército muito forte e podemos responder qualquer ameaça à nossa pátria, e assim o faremos caso seja necessário", disse o governante, que completou: "A Ameaça que ele (Chávez) representa é para a democracia". "Desejaria que (Chávez) investisse seus petrodólares no povo da Venezuela", declarou Bush, ao reagir às ameaças do governo venezuelano de fechar algumas de suas refinarias petrolíferas nos Estados Unidos. Bush enfatizou que as ameaças do governo venezuelano só confirmam que reforçar a segurança nacional depende, em grande parte, de uma redução da dependência do petróleo estrangeiro. Segundo números oficiais, cerca de 12% das importações de petróleo dos EUA em 2004 vieram da Venezuela. O governo de Chávez também tem ameaçado suspender suas exportações de hidrocarbonetos aos EUA caso a Casa Branca decida cortar relações diplomáticas com a Venezuela.