Bush diz que democratas desperdiçam tempo de contribuintes O presidente americano, George W. Bush, acusou neste sábado, 24, os lideres democratas no Congresso de desperdiçarem o tempo dos contribuintes ao promoverem disputas com a Casa Branca, sobre o dinheiro a ser enviado às tropas no Iraque e a demissão de procuradores federais. Em seu programa semanal de rádio, Bush pediu para os oposicionistas não deixarem que disputas politicas interfiram na relação entre o Congresso e governo. O presidente acusou a oposição democrata de partidarismo na votação sexta-feira de um projeto de financiamento da guerra que exigiria a saída das tropas americanas do Iraque até setembro de ano que vem. Em resposta, o deputado democrata Paul Hodes disse que a ação da oposição atende os anseios dos eleitores expressos nas urnas no ano passado. "Com nossa votação esta semana, estamos ajudando nossas tropas, protegendo nossos veteranos, e lutando para acabar com o desperdício, a fraude e o abuso", afirmou no programa semana de rádio do Partido Democrata. "Depois de quatro anos de uma política fracassada, os democratas estão insistindo numa nova direção no Iraque e em um verdadeiro plano que faça os iraquianos assumirem as responsabilidades de seu país", disse Hodes.