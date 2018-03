Bush diz que eleição no Zimbábue aparenta ser 'fraude' O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, chamou de fraude as eleições de desempate que serão promovidas no Zimbábue, na sexta-feira, e acusou o governo do presidente Robert Mugabe de intimidação. Países vizinhos do Zimbábue fizeram um apelo pelo adiamento das eleições, dizendo que a reeleição de Mugabe faltaria com legitimidade no atual clima de violência. Entretanto, a comissão eleitoral do Zimbábue decretou que a retirada do oposicionista Morgan Tsvangirai da eleição não tem nenhum valor legal e a votação terá prosseguimento mesmo assim. "As eleições de sexta-feira parecem ser uma fraude", disse Bush depois de se encontrar com membros do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) na Casa Branca. "Você não pode ter eleições livres se um candidato não pode fazer campanha livremente e se seus partidários não podem participar de campanhas sem o medo da intimidação", disse Bush. "E além do mais, o governo de Mugabe tem intimidado as pessoas no Zimbábue." Bush elogiou o Conselho de Segurança da ONU por ter emitido um comunicado na segunda-feira condenando a violência no Zimbábue, dizendo que com o cenário, uma eleição justa e livre no país seria impossível. "É um comunicado pela justiça e decência da dignidade humana", disse. Bush ainda fez um apelo a União das Nações Africanas que se reúne em breve para destacar a "ilegitimidade das eleições". "O povo do Zimbábue merece mais do que está recebendo agora. As pessoas lá querem se expressar nas urnas, mas o governo Mugabe não os permite", disse. "Isso não é justo e é errado." (Por Tabassum Zakaria)