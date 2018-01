Bush diz que encontro entre Cheney e Arafat é possível O presidente norte-americano George W. Bush disse nesta sexta-feira que um encontro entre o seu vice, Dick Cheney, e o líder palestino Yasser Arafat depende das recomendações do enviado americano ao Oriente Médio, Anthony Zinni. "Uma reunião acontecerá se Arafat fizer o que ele tem fazer", disse Bush em referencia a exigência americana de que o líder palestino aja mais energicamente para deter os atentados terroristas contra alvos palestinos. "O general Zinni está lá para ver se Arafat agirá com deve e confirmar um possível encontro entre Cheney e Arafat", completou Bush, durante a coletiva de imprensa junto ao presidente mexicano, Vicente Fox, no final da Conferência Internacional sobre Financiamentos para o Desenvolvimento que aconteceu na cidade de Monterrey, no México. O vice-presidente americano reuniu-se com o primeiro-ministro Ariel Sharon no último dia 18 de março, durante sua viagem de 11 dias pelo Oriente Médio.