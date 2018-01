Bush diz que EUA não saem do Iraque no governo provisório O presidente George W. Bush disse, hoje, que os Estados Unidos não se retirarão do Iraque quando for estabelecido o novo governo provisório, em julho. Bush fez a promessa durante um encontro com mulheres iraquianas, que lhe contaram dos sofrimento por que passaram sob o deposto presidente Saddam Hussein. ?Asseguro a estas cinco mulheres que a América não está saindo?, disse formalmente no Salão Oval, a respeito do plano que apressará a transferência do poder aos iraquianos. ?Quando elas escutam-me dizer que ficaremos, isto significa que ficaremos.? Bush, em uma conversa rápida com os repórteres, ignorou a pergunta sobre se a criação de uma autoridade provisória não marcaria o início de uma estratégia de fuga para os Estados Unidos. ?A política irá para a frente. O processo político está em movimento. O povo iraquiano é plenamente capaz de governar-se?, o presidente disse. E acrescentou que os EUA estão trabalhando com o conselho iraquiano para arrumar as leis que farão o país andar. Garantindo que as tropas americanas não farão uma retirada apressada, Bush disse: ?Reconhecemos que o Iraque tornou-se um novo front na guerra ao terrorismo?. E afirmou que terroristas e fatores diversos ?querem testar a vontade do mundo civilizado?. ?Trabalharemos com os iraquianos para levar justiça ao povo.? Segundo ele, um iraque livre é interesse dos Estados Unidos. ?Um Iraque livre numa parte do mundo que é problemática e perigosa servirá como um bom exemplo. Estamos falando sobre a oportunidade histórica de mudar partes do mundo.? Bush também disso que os recentes ataques turistas pelo mundo demonstram a verdadeira natureza da rede terrorista Al-Qaeda. ?Eles matam pessoas inocentes o tempo todo?, disse. ?É assim que eles são. Não têm respeito pela vida humana.? Para Bush, a Al-Qaeda tenta criar o caos pela morte. ?Só há um modo de tratar com Al-Qaeda: encontrá-los e entregá-los à justiça.?