Bush diz que EUA "prevalecerão" contra o Iraque O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse hoje, durante encontro de veteranos de guerra na Casa Branca que, se o uso da força contra o Iraque for necessário, os EUA utilizarão "o total de sua força" e prevalecerão. "O momento para enfrentar esta ameaça é antes que ela chegue, não no dia seguinte. Não tenho outra responsabilidade além de proteger o povo norte-americano. Caso uma ação militar se torne necessária para nossa própria proteção, comprometerei toda a força e empenho militar dos EUA e nós prevaleceremos", disse Bush. Separadamente, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), George Robertson, disse que a organização deverá realizar um importante debate sobre eventual posição que os aliados deverão tomar para ajudar os EUA caso haja guerra contra o Iraque. O debate deve ocorrer nos dias 21 e 22, durante encontro de representantes do grupo em Praga.