Bush diz que forçará Irã a desmantelar programa nuclear O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse neste domingo que todas as opções estão abertas para forçar o Irã a desmantelar seu programa nuclear. "Os Estados Unidos jamais aceitarão que Teerã disponha de armas nucleares", disse Bush em entrevista à rede de televisão Fox News. "Todas as opções estão abertas, mas a diplomática é a primeira delas", disse. O governo norte-americano sustenta que o Irã, um país rico em petróleo, não precisa de um programa nuclear para obter energia elétrica. E acusa o governo iraniano de estar empenhado em obter armas nucleares. "Como temos dito reiteradamente, nossa posição é clara: eles não terão armas nucleares", afirmou. Bush voltou a ser criticado pela campanha no Iraque por John Kerry, seu adversário nas eleições presidenciais de novembro. Kerry disse que a invasão do Iraque foi um profundo desvio da batalha contra o grande inimigo dos EUA, a Al-Qaeda, de Osama Bin Laden.