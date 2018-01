Bush diz que guerrilheiro checheno "merecia morrer" O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse nesta segunda-feira que o chefe guerrilheiro Shamil Basayev "merecia morrer". O líder checheno é acusado de ser o mandante do ataque em Beslan que deixou 331 mortos em 2004. "Se ele foi a pessoa que ordenou o massacre de crianças em Beslan, merecia morrer", disse Bush em uma mesa-redonda com jornalistas russos, alemães, italianos e japoneses. Entre outras ações terroristas, Basayev é responsabilizado pelo massacre de 331 reféns, 186 deles crianças, em uma escola de Beslan - cidade da Ossétia do Norte -, em setembro de 2004. Ele também é acusado de ser o responsável pela ocupação do teatro Dubrovka de Moscou, em outubro de 2002, ação que levou 169 pessoas à morte. O comando da guerrilha separatista chechena confirmou hoje a morte de Basayev, classificado como um "mártir". O grupo assegurou que o guerrilheiro morreu na detonação de um caminhão carregado de explosivos, e não em uma operação do serviço secreto russo. Após a morte do líder dos separatistas chechenos Aslan Maskhadov em uma operação dos serviços de segurança russos em 8 de março de 2005, Basayev se transformou no principal chefe dos separatistas islâmicos. A figura de Basayev foi emblemática para a radicalização do movimento rebelde checheno e sua crescente dominação por islâmicos extremistas. Sua morte, considerada uma grande vitória para a política antiterror de Putin, é considera "ineficaz" quanto a diminuição da violência do grupo.