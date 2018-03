Bush diz que Iraque ficará sozinho no embargo O presidente dos EUA, George W. Bush, prevê que os esforços do presidente do Iraque, Saddam Hussein, para organizar um boicote de petróleo contra o ocidente vão falhar. "Precisamos ser menos dependentes de fontes estrangeiras de petróleo cru. Isso ficou muito claro quando Saddam Hussein anunciou que estava tentando organizar um boicote de petróleo. Vocês sabem a minha opinião sobre Saddam. O mundo não irá segui-lo, mas isso apenas serviu para mostrar quão importante é tentar diversificar nossas fontes longe de lugares como o Iraque", disse Bush. Desde que Saddam anunciou o embargo nesta segunda-feira, Bush vem argumentando que a ação do presidente iraquiano apenas reforça a necessidade de o Senado aprovar a legislação de energia apresentado por sua administração. O ponto central dessa legislação prevê a controversa abertura do Refúgio da Vida Selvagem do Ártico, no Alasca, para a exploração de gás e petróleo.